Met de 380 kV-lijn mag geschoven worden

Bij Oosteind en 's Gravenmoer is de nieuwe lijn in het buitengebied ingetekend naast de bestaande 380 kV-lijn. De afstand tussen de twee tracés is breder dan gebruikelijk. ,,Dat komt door een waterkering bij Oosterhout", zegt omgevingsmanager Jochem Dijkshoorn. ,,De hoekmast die daar moet komen, staat door de waterkering noodgedwongen een stuk zuidelijker. Op verzoek van bewoners maken we een knik in de lijn naar het noorden toe. Het tracé komt dan verder van de woningen af te liggen. We trekken het liefst rechte lijnen. Anders wordt het te rommelig in het landschap, maar we proberen aan het verzoek van de mensen tegemoet te komen."