Met Björn Koreman aan de start kan zomaar het parcoursrecord Kaaienloop sneuvelen

Oosterhout haalt veel carna­valstra­di­ties in met Pinksteren: ‘In de korte broek naar de Markt’

OOSTERHOUT - De Grootste Kaai, de viering in de kerk of het jeugdfeest KAAIkapot. Oosterhout gaat in het Pinksterweekend nog flink wat carnavalstradities afwerken. ,,Carnaval zit in het hart, al is het wennen dat je geen bontjas aan hoeft.”

29 april