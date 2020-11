Mét alcohol op, zonder rijbewijs rijden én drugsbezit: Restaurant Celibo is en blijft dicht

Bijzonder: Kleine wensen­lijst­jes in begrotings­raad Gilze en Rijen

13 november RIJEN - In een bijzondere begrotingsraad in Gilze en Rijen viel vooral op dat de politieke partijen geen wensenlijst hadden. Daar is iets voor te zeggen, want er zijn al een twintigtal grote projecten in uitvoering. Bovendien hakt corona er in, terwijl er zwaar weer op komst is. Wel kwamen D66 en GGR met een tegenbegroting.