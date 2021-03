‘Mensen vonden deze verkiezingen een uitje’

Jessica van Sluys was voor de vierde keer voorzitter van een stembureau in Etten-Leur, en de tweede keer in Nieuwe Nobelaer. ,,Het grootste verschil met andere keren is dat in deze ruimte nu twee stemlocaties zijn’’, zegt ze in een korte pauze. ,,Mede daardoor hoeven mensen niet te wachten, en dat ervaren ze als heel prettig. Wat minder positief is de moeite die oudere stemmers hadden met de stempluspas, dat was soms verwarrend. Ook rond de drie dagen was er wat onduidelijkheid, mag ik nou wel of mag ik nou niet? Maar alles is eigenlijk goed verlopen.”