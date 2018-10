Het was een mooie stunt gisteravond in de Mariastraat in Rijen in de Week van de Veiligheid, die overal in het land op een andere manier aandacht krijgt. De meldbox is een laagdrempelig antwoord op onduidelijkheid over welke klacht je waar kunt melden. Het spectaculairst is de wietplantage achter een raam in de container. ,,Met speciale toestemming van de officier van justitie'', vertelde Boelhouwer. Alles is in beslag genomen van roetfilter tot lampen en bewerkte meterkast. Alleen de wietplanten zijn plastic.