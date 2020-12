Melanie (26) nam de nodige maatregelen voor een veilige Marktplaatsafspraak in Oosterhout en toch ging het mis

GroenBewust ‘Zo’n pluim van de provincie voelt toch goed’

28 november Ongeveer vijf jaar geleden werden wij door de provincie Noord-Brabant verrast met de Agrofoodpluim. Zonder directe statistieken, keurmerken, erkenningen of opleidingen was onze bedrijfsvoering door de provincie opgevallen als 'gewenst', 'zo willen we het graag'. We kregen door gedeputeerde Yves de Boer zelfs de allereerste pluim uitgereikt. Ik kan u vertellen: al is het slechts een bezoek en een oorkonde en levert het financieel niks op, zo'n pluim voelt erg goed.