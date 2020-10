MEK opnieuw gesloten door corona: ,We willen mensen niet stimuleren om op pad te gaan’

Delen per e-mail

Los van de geiten, varkens, kalfjes en een handjevol medewerkers is er geen leven te bekennen bij de MEK. De pauwen kunnen vrij rondlopen en de vogels en ganzen ogen een stuk stiller. De medewerkers en vrijwilligers merken dat de dieren moeten wennen. ,,We zien dat de dieren zich vervelen. We proberen ze een andere dagbesteding en wat extra aandacht te geven. Ze lijken de mensen te missen”, vertelt Erica Donkers, beheerder bij MEK.

Quote Dat kost allemaal geld, terwijl wij niks omzetten Marja Coolen, Directrice stichting MEK

Dit is de tweede keer dit jaar dat de MEK sluit. Tijdens de eerste coronagolf nam de stichting hetzelfde besluit. ,,We willen mensen ook niet stimuleren om op pad te gaan”, zegt directrice Marja Coolen. ,,Daarnaast vragen we geen toegangsprijs.”

Mislopen van inkomsten

,,Het horecapunt en terras levert ons normaal wat inkomsten op, die moesten we door de maatregelen richting de horeca helaas sluiten.” De stichting betaalt de salarissen van de medewerkers tijdens de sluiting door en het voeden van de dieren komt daar nog bij. ,,Dat kost allemaal geld, terwijl we niks omzetten.”

Quote Het was leuk om te zien dat kinderen de looproutes als een soort speurtocht zagen Marja Coolen, directrice stichting MEK

Tussen de twee corona golven was de kinderboerderij open voor 75 bezoekers. De stichting verdeelde de groepen in tijdvakken waardoor er genoeg kinderen met opa’s, oma’s, vader en moeder de dieren konden bezoeken. Het doolhof en het blote-voetenpad waren gesloten en er werden looproutes gemaakt. “Het was leuk om te zien dat de kinderen de looproutes als een soort speurtocht zagen. Dat hadden wij zelf niet verwacht.”

Een apart jaar

Diefstal, een pauw op vrije voeten en als klap op de vuurpijl corona. MEK heeft sinds maart 2019 een bewogen periode. Echter merkt Coolen dat de stichting wel gewaardeerd wordt door de inwoners van Oosterhout en omstreken. ,,Mensen die zich betrokken voelden zijn een crowdfunding gestart en daarnaast kregen we veel donaties. De buurtbewoners hebben ervoor gezorgd dat we ons gewaardeerd voelen. We zullen daarom niet zomaar verdwijnen.”