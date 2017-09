Meisje belandt op voorruit van auto in Hoofdstraat in Rijen

Ericssonvilla Rijen wordt escaperoom Villa BreTil

18:09 RIJEN - De voormalige villa van de directeur van Ericsson in Rijen heeft eindelijk een huurder. En wat voor een. Twee koppels uit Rijen beginnen hier twee escaperooms in 'Villa BreTil'. Een spannend verhaal over een rondspokende Duitse tandarts en een ongelukkig dochtertje Hannah.