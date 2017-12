Meisje aangereden op zebrapad in Oosterhout

column Bij het Raadhuisplein leek de cliffhanger er na 641 afleveringen nooit te komen

23 december Het Raadhuisplein in Rijen gaat op de schop. In mei. Het stond deze week in de krant. Ja, echt! Veel Rijenaren zullen even in hun arm hebben geknepen. Lazen ze het nu goed? Was dit nepnieuws? Kan toch niet? Het Raadhuisplein, daar wordt toch alleen maar over geouwehoerd? Daar beginnen ze nooit aan!