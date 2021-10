Megagrote spin, lampionnentocht en schminkers: griezelen met Halloween in centrum Oosterhout

Eindelijk een plek voor jongeren in Gilze en Rijen: ‘We willen gewoon chillen zonder gezeik’

24 oktober GILZE EN RIJEN - Jongeren in Gilze en Rijen hebben sinds zaterdag twee nieuwe ontmoetingsplekken. In beide kernen is een grote zeecontainer neergezet, met bankjes en tafels zodat jongeren een overdekte plek hebben om te chillen. Niet iedereen is echter tevreden met het eindresultaat.