Megacokesmokkel Oosterhout: ondernemer en vader Johan van G. (50) op vrije voeten

Uit een bericht dat donderdagavond verscheen bij Omroep Brabant, blijkt het onder meer te gaan om de Oosterhoutse ondernemer Johan van G. (50). Bij zijn zaak op bedrijventerrein De Wijsterd in Oosterhout werd eind augustus een lading drugs gevonden. Dat was vlak nadat op bedrijventerrein Weststad in Oosterhout bij transportbedrijf Van Wanrooy ook al een grote hoeveelheid cocaïne was aangetroffen.

Voor de vondst bij Van G. zit niet alleen hij al sinds eind augustus in voorarrest, dat geldt ook voor de Amsterdammer Nabil T. (22) en voor de in Armenië geboren Mushegh P. Voor alledrie geldt dat er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van hun zaak. Een nog langer voorarrest is niet wenselijk.

Twijfels

Of er ook twijfels zijn ontstaan over hun betrokkenheid aan het misdrijf, is onduidelijk. Volgens hun respectievelijke advocaten zou Johan van G. door iemand die hij kende gevraagd zijn of die persoon even wat mocht opslaan in een loods van Van G. Hij had toestemming gegeven, onwetend wat hij binnenhaalde. Nabil T. had volgens zijn advocaat alleen maar even nieuwsgierig toegekeken. Hoe het met de rol van P. zit is onduidelijk.