Mega-wellnesscomplex bij Breda opent niet dit, maar komend jaar

OOSTERHOUT/BREDA - Het moet het luxepaardje van de regio worden: SpaOne. Een wellnesscentrum op Landgoed Bergvliet, op de grens tussen Breda en Oosterhout. Bedoeling was om het centrum nog dit jaar te openen , maar de openingsdatum is nu verschoven naar februari.

,,We hebben in totaal twee maanden uitstel”, vertelt André Meerhoff. Hij is het gezicht achter het nieuwe wellnesscomplex, samen met Twan Veraa. Het ondernemersduo ontwikkelde hiervoor acht saunacomplexen door het hele land, waaronder SpaSereen in Maarsseveen.

SpaOne is sinds begin dit jaar in aanbouw. Het wellnesscentrum komt midden in de groene omgeving op het terrein van Landgoed Bergvliet, waar al een golfbaan, restaurant en grand café gevestigd waren. Ook komen er tientallen recreatiewoningen in het gebied.

Vertraging door tekort

,,Oorzaken van de te late oplevering zijn de bekende problemen in de bouw met betrekking tot het tekort aan personeel en vertraging in levering bouwmaterialen”, vertelt Meerhoff.

,,We hebben een aantal kleine bouwproblemen gehad. Bijvoorbeeld verkeerde leveranties van tegels. Hadden we antisliptegels besteld, krijgen we gewone tegels. Opnieuw besteld, maar die tegels moesten natuurlijk opnieuw gemaakt worden”, aldus Meerhoff. En dat kost tijd.

Uitstel

Zoals het er nu naar uit ziet kan het saunacomplex in februari van komend jaar open, vertelt Meerhoff:. ,,We hebben uitstel van zes weken, maar daar moet je de kerstvakantie nog bij optellen. In de laatst bekende planning wordt het gebouw opgeleverd in week zes van 2019.”

SpaOne op Landgoed Bergvliet moet het grootste wellnesscentrum onder de rivieren worden. Met 4000 vierkante meter aan sauna en wellness. Als het centrum straks open is mikken de initiatiefnemers op ongeveer 300 bezoekers per dag.