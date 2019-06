Meezwemmen met Maarten van der Weijden in zwembad De Randoet in Made

In Made nam Ad Verkooijen uit Hooge Zwaluwe samen met zijn vrouw Monique het initiatief. "Vijf jaar geleden kreeg ik te horen dat ik een zeldzame vorm van kanker heb", vertelt Verkooijen. Vroeger deed hij mee aan triatlons, waardoor hij heel wat zwemmeters heeft gemaakt.



,,Eigenlijk wilde ik in Friesland een stuk met Maarten meezwemmen, maar dat willen meer mensen en in een grote zwemgroep is het risico op een trap in mijn buik te groot.” Daarom besloot hij zelf een zwemevenement voor het goede doel in zijn gemeente te organiseren. Zwembad De Randoet reageerde enthousiast over zijn plannen en stelt het bad gratis ter beschikking voor de actie.