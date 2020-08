Meeste coronavirusdeeltjes in rioolzuivering Lage Zwaluwe

Het RIVM benadrukt echter dat aan de metingen geen conclusies kunnen worden verbonden. ,,Dat komt er wel aan, maar op dit moment weten we nog niet wat we met die data kunnen. Het enige wat we op dit moment kunnen is per locatie trends waarnemen”, zegt prof. dr. Ana Maria de Roda Husman, initiatiefnemer van het rioolwateronderzoek. ,,We zijn nog veel aan het uitzoeken. Zoals hoeveel virusdeeltjes mensen precies uitscheiden als ze ziek zijn, maar ook als ze nog niet besmettelijk zijn. We moeten ook weten hoe het rioleringssysteem in elkaar zit. Hoeveel inwoners zijn erop aangesloten, hoe lang blijft het water in het systeem?”



De Roda Husman verwacht de komende weken meer duiding te kunnen geven. ,,We willen resultaten sneller kunnen geven en kijken ook of we vaker dan een keer per week kunnen meten.”