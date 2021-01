Mees (4) maakt Waspik schoner: ‘Hij is vastbesloten: hij wil de natuur redden’

Het uitlaten van hond Barry is voor Mees iedere dag vaste prik, weer of geen weer. Samen met zijn moeder Evie maakt hij een rondje door de wijk en haalt hij tijdens deze lockdown een frisse neus. Sinds een week gaat niet alleen de hond mee, maar ook een lege vuilniszak.

,,Het viel Mees tijdens ons dagelijkse rondje op dat er wel heel veel troep op straat lag en met name ook in de berm tegen de hekken aan”, vertelt Evie. ,,’Mam, dat is toch gevaarlijk voor de natuur en de dieren?’, vroeg hij. Hij was vastbesloten: hij zou de natuur redden.”

Quote Het viel Mees tijdens ons dagelijkse rondje op dat er wel heel veel troep op straat lag Moeder Evie

Grote grijze bak

Thuis is de kleuter ook bezig met het milieu. Zo kwam hij onlangs met de term ‘recycling’ op de proppen, waarschijnlijk gezien op televisie. Sinds die dag is hij er op gebrand dat thuis het juiste afval in de juiste prullenbak gaat. ,,Ja, en de vuilniszak met troep uit de buurt moet in de grote grijze bak”, laat Mees zien als hij weer een halve zak heeft geraapt in een half uurtje tijd.

,,Er liggen vooral zakken en blikjes. En ik vind nu veel vuurwerk.” Wat hij er van vindt dat mensen dit zomaar in de natuur weggooien? ,,Echt stom! Er worden dieren ziek en ze kunnen zelfs dood gaan. Ik zou dat zelf nooit doen.”

Zwak voor dieren

Mees heeft een zwak voor dieren. Iedere zaterdag is hij op een manege in Dongen te vinden waar hij naast de paarden een zwak heeft voor de ganzen. Juist die ganzen zoekt hij in Waspik ook altijd op.

Quote Als iedereen het doet dan is er geen rommel meer en kunnen de dieren nog fijner in Waspik leven, net als wij. Mees van Mourik

,,Mees is een energieke jongen die oog heeft voor alles wat leeft. Wij geven hem dat niet bewust mee, maar het zit in zijn aard. Wij genieten er met volle teugen van als hij op deze manier met zijn leefomgeving bezig is, hoewel ik ook wel een lamme arm krijg van die volle vuilniszakken die we iedere keer mee naar huis sleuren”, lacht Evie.

Buurtbewoners reageren erg enthousiast op de actie van Mees. Zelf hoopt hij dat meer kinderen zijn voorbeeld zullen volgen. ,,Want als iedereen het doet dan is er geen rommel meer en kunnen de dieren nog fijner in Waspik leven, net als wij.”