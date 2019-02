Meerdink in Rijen draait gewoon door ondanks brand

Evenementen

,,Wij zijn goed in snel schakelen”, zegt Jacqueline Meerdink. Het bedrijf aan de Stedenbaan in Rijen verhuurt tenten, stoelen en ander materieel voor party's en grote evenementen. ,,Gelukkig is het in de winter gebeurd. Nu is het relatief rustig. Met de grote zomerfestivals hadden we het niet gered.” De brand was heel snel geblust, maar het roet zat door het hele pand.

Volledig scherm Ondanks de flinke roetschade kon Meerdink Verhuur uit Rijen het jubileumfeest toch door laten gaan in een eigen partytent. Met geurtjes moest de brandlucht nog worden verdoezeld. © Foto Meerdink Verhuur

Jubileum

Ook het jubileumfeest in het weekend na de brand kon doorgaan. Het bedrijf ontving al in het aansluitende weekend honderden relaties om het 20-jarig bestaan te vieren. ,,Met gebruik van geurtjes kregen we de brandlucht weg. Het weekend was toch nog een succes”, aldus Meerdink.

Carnaval

Op het moment wordt in een speciale tent alles roetvrij gemaakt. Dat duurt nog wel een week of vijf. Met dank aan de overbuurman mogen ze tijdelijk een hal als depot gebruiken. Meerdink is nu bezig met bouwen en verhuren van feesttenten en straatoverkappingen voor carnaval. ,,Carnaval is steeds meer een straatfeest. Dat kleden wij aan.”