Meerdere inbraken in één nacht in bedrijfspanden Hooge Zwaluwe

In de Thijssenweg gaat het om in ieder geval twee gevallen van inbraak. Zowel installatiebedrijf Van Alphen & Roest als bandenspecialist Verhoef werden slachtoffer. Laatstgenoemde plaatste een bericht op Facebook met daarbij camerabeelden waarop twee personen met capuchons te zien zijn. "Vorige week is het hek al opengesneden en werden er vijftig truckbanden via de sloot weggehaald", zegt Niels Verhoef. Volgens beide bedrijven werden er de afgelopen weken meer panden in de straat getroffen. Bij de politie is er in deze maand een keer aangifte gedaan van inbraak.

Drie inbraken in een nacht

Verderop in de Zonzeelseweg werden er in die nacht van 19 februari drie inbraken gepleegd. Het gaat hier volgens de politie vooral om vernielingen en diefstal van gereedschappen. Of er een verband is, staat niet vast. De camerabeelden worden nu nog onderzocht. Maar: "Een verband is heel goed mogelijk, want gereedschap dat bij de een is weggehaald is teruggevonden bij een andere bedrijfsruimte", zegt de woordvoerster. Tot dat bewezen is, behandelt de politie de aangiften als afzonderlijke zaken.