Meerdere gewonden bij ongeval Oosterhout: veroorzaker geeft positieve blaastest

Brandscha­de aan wooncom­plex Oosterhout hersteld: ‘Mentaal is er nogal wat gebeurd met de bewoners’

12 juni Kortsluiting in een auto zorgde vorig jaar op 17 oktober voor een zware brand in de ondergrondse parkeergarage van Residentie Stadhouders Veste in Oosterhout. Nu is er niets meer te zien van de ravage die toen werd aangericht. Oudste bewoner Jan Brummans reed vrijdag als eerste de herstelde garage in.