Meerdere gewonden bij ongeluk met vrachtwagen en auto's op afrit naar A59 bij Raamsdonksveer

Goudsmeden Derk en Mariska Mathon willen duurzaam werken

11 mei OOSTERHOUT - Je moet het maar durven: midden in de coronacrisis een goudsmederij beginnen. Het echtpaar Derk en Mariska Mathon uit Den Hout openden hun zaak begin dit jaar aan de Keiweg in het centrum van Oosterhout. ,,Goudsmeden zoals ik en mijn vrouw doen het goed’’, zegt Derk. ,,Er is een grote behoefte aan ambachtelijke kwaliteit.’’