Meerdere gewonden bij botsing tussen twee auto's bij Gilze

Leerlingen maken film van eindmusi­cal en tonen deze in Theater De Bussel

21:00 OOSTERHOUT/DEN HOUT - Anders dan anders. De leerlingen van groep 8 van De Achthoek in Den Hout hebben een originele manier gevonden om hun basisschooljaren af te sluiten in coronatijd. Geen musical in een klaslokaal of aula, maar een zelfgemaakte film die wordt afgespeeld in het theater.