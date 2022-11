Meer waardering Wmo in Oosterhout; kwaliteit rolstoel en hulp bij huishouden wel pijnpunten

OOSTERHOUT -De waardering voor de Wmo-voorzieningen in Oosterhout is iets gestegen, van een 7,9 in 2020 naar een 8.1 in 2021. Dat blijkt uit het laatste cliënt-ervaringsonderzoek. Maar er is nog wel werk aan de winkel, zo kan een toenemend aantal mantelzorgers het werk niet aan. 98 procent van de respondenten geeft aan dat de consulent ze met respect behandelt.

Op veel onderdelen scoort de ondersteuning voldoende, toch gaan burgemeester en wethouders op een paar punten bijsturen. Zo zijn deelnemers ten opzichte van 2020 minder tevreden over de kwaliteit van de rolstoel, de woonvoorziening of woningaanpassing, de hulp bij het huishouden en de dagbesteding.

B en W: ‘Om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren moeten we eerst inzicht krijgen waar de knelpunten zitten. Dit kunnen we mogelijk halen uit de klanttevredenheidsonderzoeken die onze partners zelf houden onder clienten of door verder onderzoek onder de doelgroep. Aan de hand van de resultaten gaan we met aanbieders in gesprek om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren’.

Bekendheid

De bekendheid van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is toegenomen naar 35 procent, maar 65 procent van de inwoners is er niet bekend mee. B en W: ‘In 2023 willen we een subsidie aanvragen om de vindbaarheid en bekendheid van de OCO te vergroten. Het ministerie van VWS stelt vanaf januari 2023 deze subsidie beschikbaar’.

Opvallend is dat van de deelnemers aan het onderzoek 19 procent aangeeft dat hun mantelzorger de taak niet aan kan, dat was in 2020 nog 14 procent. 44 procent van de mantelzorgers heeft behoefte aan ondersteuning,

‘We gaan met Surplus in gesprek over de acties om mantelzorgers te ondersteunen. Eén van deze acties is het promoten van de nieuwe website mantelzorgoosterhout.nl, met alle informatie, advies en ondersteuningsmogelijkheden van verschillende partners in Oosterhout’.