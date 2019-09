Meer waardering voor hulp bij zorg, welzijn en opvoeden

OOSTERHOUT - Hulp via de Wmo wordt steeds beter gewaardeerd door de bewoners van de Dongemond gemeenten. De geboden ondersteuning krijgt van de cliënten het rapportcijfer 7,6. Alleen weten veel mensen niet dat ze gratis een onafhankelijk advies kunnen krijgen bij een zorgprobleem of het aanvragen van hulp.

Wethouder Clèmens Piena (Wmo) is blij met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek over het jaar 2018. Drimmelen haalde een 7,6. Geertruidenberg een 7,7, Altena een 7,6 en Oosterhout een 7,4. Een jaar eerder was dat 7,1. Piena: ,,Ons streven is om iedere hulpvraag van een inwoner zo goed mogelijk en met korte doorlooptijd op te pakken. Dat gaat steeds beter. We zijn dan ook blij met de positieve ontwikkeling die we de afgelopen jaren in de cliëntervaringsonderzoeken zien, maar het is een continue proces en blijft onze aandacht vragen. Een kleine groep, zo'n 21 mensen is hier nog niet tevreden over.” Oosterhout heeft 4139 Wmo-cliënten. De grote meerderheid vindt dat de gemeente goede ondersteuning biedt.

Bekendheid groeit

Quote Misschien heerst er bij sommigen enige vrees om aan een vreemde hulp te vragen.” Leny van der Ende, Adviesraad Sociaal Domein Veel mensen die er aan denken om hulp via de Wmo te vragen, beseffen vaak niet dat ze hierbij gratis een onafhankelijke adviseur kunnen inschakelen. De bekendheid van de zogeheten onafhankelijke cliëntondersteuner groeit, maar niet veel mensen maken er gebruik van. Ook degenen die al langer Wmo ontvangen, zijn niet bekend met de gratis adviseur. Slechts 32 procent van de cliënten is op de hoogte van het bestaan van deze adviseurs.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Piena: ,,Alle inwoners met een hulpvraag worden standaard gewezen op de mogelijkheid om onafhankelijke cliëntondersteuning te krijgen. Gelukkig zien we de bekendheid de afgelopen jaren toenemen van 20 procent in 2015 naar 32 procent vorig jaar. In 2018 hebben we de vormen van cliëntondersteuning uitgebreid door de positie van informele cliëntondersteuners bij Surplus meer bekendheid te geven. Niet altijd wordt informele ondersteuning ook gezien als onafhankelijke cliëntondersteuning, terwijl dit het soms wel is.”

Vaak niet nodig

,,Verder kunnen we ons voorstellen dat niet alle inwoners nog weten dat de ondersteuning onder de aandacht is gebracht, omdat onafhankelijke cliëntondersteuning als aanvulling op het oppakken van een hulpvraag door het sociaal wijkteam voor enkelvoudige ondersteuningsvragen vaak niet nodig blijkt te zijn.”

Belang van de cliënt

Leny van der Ende van de Adviesraad Sociaal Domein valt het ook op dat de cliëntondersteuner weinig wordt ingezet. ,,Mensen hebben er recht op, maar misschien heerst er bij sommigen enige vrees om aan een vreemde hulp te vragen? Wij denken er over na hoe we de bekendheid kunnen vergroten. Het is tenslotte in het belang van de cliënt.”

