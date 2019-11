Meer Oosterhouters uit de bijstand getild

,,Blij, maar niet tevreden”, dat is de reactie van wethouder Marcel Willemsen (Arbeidsmarkt en participatie) op de dalende werkloosheidscijfers in Oosterhout. Volgens de laatste meting van 30 oktober dit jaar zitten er 830 mensen in de bijstand. ,,We hebben de economie mee. Mede daarom slagen we erin om mensen aan werk te helpen. Maar we willen meer mensen uit de bijstand trekken. Bij sommige Oosterhoutse gezinnen zitten drie generaties in de bijstand. Anderen hebben psychische of lichamelijke problemen. Ook bij die mensen willen we kijken wat er mogelijk is.”