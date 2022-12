Meer onderzoek nodig voor kinderopvang in buitengebied van Wagenberg

DEN HAAG/WAGENBERG – De Raad van State geeft de gemeente Drimmelen een half jaar de tijd om meer onderzoek te doen naar de behoefte aan een kinderdagverblijf op een voormalige veehouderij aan de Wildestraat in Wagenberg.

Daarbij moet de gemeente aantonen dat kinderopvang Koetje Boe alleen op die plek kan zitten en niet op een beschikbare locatie in een dorpskern. De Raad doet daarmee een tussenuitspraak in een zaak die in mei dit jaar al een keer werd behandeld.

Het strenge provinciale beleid staat in principe alleen nieuwe niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied toe als dat echt niet ergens anders kan. Verder moet de gemeente een nieuwe berekening maken voor de verplichte investering in de landschappelijke kwaliteit. Volgens de Raad is er bij de eerste berekening ten onrechte uitgegaan van een te lage grondprijs.

Sinds 2004

Kinderdagverblijf Koetje Boe zit al sinds 2004 aan de Wildestraat. Maar het is nooit gelegaliseerd omdat het onderdeel was van een veehouderij. Om de kinderopvang na het opheffen van de veehouderij alsnog te legaliseren heeft Drimmelen een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. In het nieuwe plan mag de kinderopvang een omvang hebben van bijna achthonderd vierkante meter. Dat vindt de Raad van State behoorlijk groot voor die locatie.

Het kinderdagverblijf is ooit begonnen als een neventak bij de veehouderij. Maar nu de veehouderij is opgeheven is Koetje Boe de hoofdactiviteit geworden. En daar gelden strengere regels voor, dan voor een neventak. Hoe dan ook, krijgt Drimmelen tot de zomer van 2023 de tijd om het allemaal nog eens goed uit te zoeken en het plan zo mogelijk bij te schaven.

Bezwaar buren

Mogelijk volgt dan een einduitspraak, dan wel een tweede zitting. In ieder geval betekent dat nog maanden wachten voor de buren, die bezwaar hadden gemaakt tegen de legalisatie van Koetje Boe. Zij hebben jaren geleden ruim drie hectare weiland en een bouwkavel van de opgeheven veehouderij gekocht. Daar willen ze een stal op bouwen.

De buren vrezen dat de legalisatie van de kinderopvang hun plannen onmogelijk maakt. Want met het nieuwe bestemmingsplan schrapt Drimmelen niet alleen de veehouderijbestemming, maar ook het agrarische bouwperceel op hun weiland.

Hobbydieren

Tijdens de zitting van de Raad van State in mei dit jaar liet de gemeente weten daar geen volwaardig agrarisch bedrijf meer te willen hebben. De gemeenteraad had afgelopen voorjaar nog toestemming geweigerd voor het bouwplan voor een stal. ,,De eigenaren mogen het weiland alleen nog voor een hobbydierenhouderij gebruiken en ze mogen er niets op bouwen”, aldus een woordvoerder van de gemeente bij de zitting in mei.