Meer meldingen over ratten in Werkendam: 'Laat niets eetbaars slingeren'

Botendief uit Bergen op Zoom valt in het water na ontdekking door politie

9:50 BERGEN OP ZOOM/RAAMSDONKSVEER - Een inbreker die donderdagnacht op boevenpad was in een boot in Raamsdonksveer, heeft een nat pak gehaald. Hij probeerde samen met een 'collega' een boot open te breken, maar werd ontdekt. Nadat de politie hem vond, viel hij in het water.