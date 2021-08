Meer leven in Pannehoef: ‘Ontmoeten en beleven’

Brabantse boerenvoor­man Wim Bens: ‘Mensen weten niet meer wat er gebeurt op het platteland’

27 augustus BREDA/HEMERT - Nog niet eens zo heel lang geleden was de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond een van de machtigste, zo niet de machtigste belangenbehartiger in Nederland. De katholieke beroepsorganisatie - de grootste voorloper van de Zuidelijke Landbouw en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) - was medebepalend voor het leven in de provincie.