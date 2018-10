Meer groen in binnenstad Oosterhout: 'Centrum is stenig'

OOSTERHOUT - Balkonbakken, gevelplanten of plantenbakken. Het centrum van Oosterhout moet groener, zo wil de gemeente Oosterhout. Daarom worden op korte termijn maatregelen genomen om de openbare ruimte in de binnenstad flink op te pimpen.

Op bepaalde plekken wordt het straatmeubilair vervangen en straten worden grondig schoongemaakt. Speciale aandacht is er voor de Schapendries, als entree richting de binnenstad. "Het hele winkelcentrum is stenig, maar de eerste slag moeten we slaan bij de Schapendries. Dat is een extreem versteend plein", vindt stadsmanager Stefan van Aarle.

Ondernemers

Ook wethouder Robin van der Helm (VVD) verklaarde onlangs in deze krant dat de binnenstad wel meer groen kan gebruiken. ,,Zie je hier veel groen? Nee, vrijwel niks'', doelde hij op de Arendstraat. Hij wees op diverse panden in het winkelcentrum. ,,Die passen minder in het straatbeeld, maar dat kun je opvangen door meer groen op de voorgevels.''

Volgens Van der Helm wordt er momenteel hard gewerkt aan een plan om het centrum groener te krijgen. "Dat doen we samen met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren. We hopen dat voor het einde van het jaar rond te hebben." Over details kan de wethouder nu nog niet naar buiten treden.

Water

In de afgelopen week gepresenteerde begrotingsplannen geeft de gemeente aan dat ook pandeigenaren en ondernemers een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om groen. Oosterhout wil daarom particuliere initiatieven ondersteunen. Vanaf komend jaar trekt de gemeente hiervoor 20.000 euro uit. Naast groen zou water 'een prominentere rol' moeten krijgen.

Van Aarle is blij dat de gemeente aan de slag gaat met de openbare ruimte. "Daar heb ik wel achteraan gezeten en de druk opgevoerd. Alleen al dat de straten schonen zijn, is heel belangrijk." Hij is ervan overtuigd dat de maatregelen nut hebben. "Ze hebben direct effect op het verblijfsklimaat, zo blijkt uit onderzoeken. Mensen blijven langer. Een centrum heeft ook een sociale functie." Veel bezoekers van Oosterhout komen nu voornamelijk naar de binnenstad om snel te winkelen.

Pratende prullenbak