Meer geld voor toegankelijkheid clubs in Drimmelen

Natuurge­bied Gilze en Rijen grootste ooit in gemeente

12:59 GILZE EN RIJEN - Een kleurrijk natuurlint van 8 kilometer dat door het landschap slingert met bloemrijke oevers en wandelpaden, waterbekkens en insectenhotels. Dat is in grote schetsen het al bekroonde plan voor de Wouwervallei onder Gilze en het grootste natuurplan ooit in de gemeente.