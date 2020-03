Meer geld voor ontwikkeling peuters in Geertruidenberg

Verkoop lachgas bij evenemen­ten in Gilze en Rijen per direct verboden

12:01 RIJEN - De verkoop van lachgas tijdens evenementen in de gemeente Gilze en Rijen is per direct verboden. Het gebruik van het middel op straat gaat in de ban en wordt in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) opgenomen als een landelijk verbod uitblijft. Dat heeft burgemeester Jan Boelhouwer maandagavond tijdens de commissie Samenleving gezegd.