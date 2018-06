Meer geld voor gezin met krappe beurs in Gilze en Rijen

Net als in de meeste gemeenten kunnen ouders in de bijstand bij geldproblemen onder voorwaarden een beroep doen op regelingen als de bijzondere bijstand of de Stichting Leergeld. In Gilze en Rijen komt daar nu samenwerking met het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds bij en zijn betere afspraken gemaakt met de Weggeefhoek en de Voedselbank. Die samenwerking krijgt dinsdag 12 juni een officieel tintje. Dan presenteren gemeente en de andere partners ook de informatiefolder over de mogelijkheden die er zijn. Sport- en cultuurverenigingen zijn daarbij aanwezig en andere kunnen zich aanmelden.

Meedoen

,,Doel is dat alle kinderen mee kunnen doen. Zonder dat anderen hen of hun ouders daar op aankijken'', zegt woordvoerder Jeroen Leemans namens de gemeente. Te denken valt aan dansen, muziek maken of toneel spelen, maar ook aan voetbal, tennis of judo. Er gelden wel diverse voorwaarden. Zo mag een alleenstaande ouder maximaal 1036 euro verdienen en een echtpaar 1481 (110 procent van het sociaal minimum) om een beroep op bijzondere bijstand te kunnen doen. Voor een aanvraag bij de Stichting Leergeld ligt dat tien procent hoger.

,,In het potje heeft de gemeente een bedrag gestort van 25.000 euro voor twee jaar. De Rabobank Tilburg, de provincie en het Jeugdfonds Sport dragen samen nog eens bijna 14.000 euro bij'', aldus Leemans. Over twee jaar wordt het resultaat bekeken.

Sport

Op de folder hebben de partners heel overzichtelijk aangegeven wie wanneer en waar een financieel steuntje kan aanvragen. Dat geldt niet alleen voor sport, bijvoorbeeld contributie, kleding en uitrusting, of zwemles om diploma A en B te halen. ,,Sporten is goed voor de gezondheid, maar ook voor de sociale ontwikkeling'', zegt Leemans.

Quote Soms laten ouders hun kind niet naar een feestje gaan omdat ze geen geld hebben om een cadeautje te kopen Woordvoerder gemeente Gilze en Rijen