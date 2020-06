‘Meer dumpingen’ afval in de natuur

OOSTERHOUT/BREDA - Een verontwaardigd appje met een viertal veelzeggende foto’s van illegale afvaldumpingen in de Oosterhoutse natuur. Het is geen incident. Boswachters constateren al langer dat de natuur populairder wordt als alternatieve vuilstort.

Het appje met de foto’s werd gestuurd door een fietser die langs de Blikkenweg gedumpt afval zag liggen. Iets verderop, bij de brug over het Markkanaal, hetzelfde verhaal. ,,Het is toch ongelooflijk dit’’, zegt de fietser die anoniem wenst te blijven. Volgens de man overkomt het hem met een steeds grotere regelmaat.

Boswachter Frits Hoefakker beaamt dat. ,,Helaas zien een inderdaad een sterke toename van het aantal illegale afvaldumpingen sinds de coronauitbraak. Veel mensen zijn bezig met verbouwingen. Daar hebben ze nu meer tijd voor. Je merkt dat ook aan de drukte bij de milieustraten. Om die drukte te omzeilen, kiezen ze er kennelijk voor om het bouwafval in de natuur achter te laten’’, zegt hij.

Afvalbeleid

Volgens Hoefakker staat het verschijnsel in schril contract met de dump van drugsafval. ,,Sinds de coronacrisis zien we het probleem daar juist afnemen. Veel uitgaansgelegenheden zijn dicht, dus neemt de vraag naar drugs ook af.’’

De boswachter, die onder meer het Mastbos bij Breda en de Boswachterij Dorst onder zijn hoede heeft, zegt dat het illegaal dumpen van afval in buitengebieden van alle tijden is. ,,Niet in deze mate, maar inderdaad komt het geregeld voor. Het probleem speelt in de ene gemeente meer dan in de andere, omdat het afvalbeleid onderling sterk kan verschillen.’’

Volgens Hoefakker komt het verschijnsel relatief vaker voor in de gemeente Oosterhout dan in Breda. ,,De gemeente Breda laat het grofvuil aan huis ophalen. In Oosterhout is dat vaak duurder dan in Breda. Het gevolg laat zich raden. Mensen willen graag geld uitsparen.’’

‘Brutaler’

Woordvoerder Sjef Kock van de gemeente Oosterhout zegt niet op de hoogte te zijn van de recente dumpingen bij het Markkanaal. ,,We hebben geen keiharde cijfers dat het erger wordt, maar we kennen het probleem. Deels zal dat te maken met het diftar-systeem (hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing, red.) dat Oosterhout heeft. We zien ook dat de manier van dumpen steeds brutaler wordt. Ze rijden bij wijze van spreken gewoon overdag met een auto vol troep het bos in om de boel te lozen.’’

Volledig scherm Illegale stort bij de brug over het Markkanaal. © BN DeStem