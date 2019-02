Meer dan vijfhonderd handtekeningen tegen arbeidsmigranten broederhuis Dongen

DONGEN - Meer dan vijfhonderd Dongenaren hebben de petitie ondertekend tegen de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalig Broederhuis Glorieux in Dongen. Een delegatie van leden van de actiegroep overhandigden het bewijs van de onvrede in het dorp woensdagavond aan wethouder Bea van Beers. En spraken over een alternatief.

Overlast

De wijkbewoners konden via de petitie reageren op de plannen van een uitzendbureau van arbeidsmigranten dat in het voormalige broederhuis, eigendom van de Rijense woningstichting Leystromen, circa honderd arbeidsmigranten wil huisvesten. ,,We hebben niets tegen deze mensen, maar je weet dat het niet verstandig is om een grote groep bij elkaar in het centrum van Dongen onder te brengen. We kennen genoeg verhalen van overlast in de avonduren en weekends”, zegt Frank Sterkens, een van de initiatiefnemers voor de petitie.

Vaste invulling

Buurtbewoners konden zich over drie zaken uitspreken in de petitie. Waar het op neer komt is dat mensen massaal tegen de hoeveelheid arbeidsmigranten zijn die er tegelijk komen, ook is men tegen anti-kraakbewoning. En de actiegroep wil dat er een vaste invulling komt voor het complex. ,,En dat is dus niet de zogenaamd tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Want tijdelijk is in dit geval voor tien jaar.”

Toeval

De actiegroep is druk bezig om de opmerkingen te inventariseren die de ondertekenaars op het formulier konden schrijven. Het grote aantal reacties heeft hen plezierig verrast. ,,Hoewel dit eigenlijk niet buiten verwachting is, want we weten hoe het leeft. Dat er geen alternatieven zijn genoemd, dat we niet vroegtijdig zijn geïnformeerd, maar bij toeval over de plannen hoorden. Zo ga je niet met je burgers om”, vertaalt de actiegroep de gevoelens van de ondertekenaars.

Plan

Sterkens was te meer verbaasd omdat hij vier of vijf jaar geleden betrokken was bij een burgerinitiatief om in Glorieux ouderen te huisvesten. ,,De gemeente ging destijds niet akkoord omdat er de bestemming maatschappelijk op rustte en niet wonen. Moet je zien wat er nu gebeurt.” Hij denkt dat er nog wat meer speelde. Bijvoorbeeld dat de gemeente zelf net aan een plan werkte voor opvang van dementerende ouderen in het nonnenklooster aan de Schoolstraat.

