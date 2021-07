Meedenken met bouwplannen of opzetten van eigen initiatief: Oosterhout lanceert digitaal platform

Meedenken over de herinrichting van de doorgaande weg in Oosteind, of zelf een plan pitchen voor een hondenspeelveld in de wijk. Oosterhout heeft een online platform gelanceerd waarop inwoners kunnen reageren op projecten van de gemeente en eigen ideeën kunnen plaatsen.

Het platform ‘Doe mee Oosterhout’ past volgens wethouder Clèmens Piena binnen het ‘wijkgerichte werken’ dat enkele jaren geleden is ingezet. De gemeente niet altijd meer als opdrachtgever of initiatiefnemer, maar inwoners die zelf aan de slag gaan in hun buurt. ,,Een digitaal platform is een makkelijke ingang”, zegt Piena.

De fysieke inwonersbijeenkomsten en bewonersbrieven blijven; Oosterhout hoopt via deze weg ‘een nieuw publiek aan te boren’. ,,Bij de traditionele bijeenkomsten zie je vaak dezelfde typen mensen. Niet de jonge gezinnen die om zeven uur hun kind op bed moeten leggen. Online kunnen ze zelf de plaats en tijd bepalen.”

Snelfietsroute en Arendsplein

Het platform bestaat uit twee delen. Zo vinden inwoners een overzicht met plannen van de gemeente. Voorlopig zijn er acht terug te vinden, waaronder de nieuwe invulling van het Arendsplein met woningbouw en de komst van een snelfietsroute tussen Tilburg en Breda. De bedoeling is dat deze lijst wordt aangevuld, vertelt Piena.

Volledig scherm Voorlopig zijn op het platform acht projecten opgenomen, waaronder de ontwikkeling van het Arendsplein. © Gemeente Oosterhout

Inwoners kunnen per project informatie vinden, zien in welke fase het plan zich bevindt en suggesties achterlaten. ,,We willen de betrokkenheid vergroten op een gebruiksvriendelijke en transparante manier”, zegt de wethouder. ,,Verder moet het platform dienen als community waar mensen met elkaar in gesprek gaan.”

Ideeën delen

Daar is ook het andere onderdeel op gericht: inwoners krijgen de ruimte openlijk ideeën te delen. Als ze in zestig dagen tien stemmen van andere Oosterhouters hebben verzameld, neemt de wijkmakelaar contact op. Zo, verklaart Piena, is duidelijk of een plan draagvlak heeft in een straat of buurt. ,,De wijkmakelaar kan meedenken over hoe ze het kunnen aanpakken, maar het initiatief blijft van de inwoner. Wij faciliteren waar mogelijk.”

Quote Op den duur verwacht ik tijdswinst. Door inwoners beter te betrekken, voorkom je onduide­lijk­heid en vragen achteraf Clèmens Piena, Wethouder

Het platform is ontwikkeld door het in Brussel gevestigde CitizenLab. In deze regio heeft het technologiebedrijf onder meer voor Dongen al een burgerplatform opgezet. Inwoners die willen reageren, moeten wel een profiel aanmaken. De verwerking van alle reacties zal extra mankracht kosten, zegt Piena. ,,Op den duur verwacht ik tijdswinst. Door inwoners beter te betrekken, voorkom je onduidelijkheid en vragen achteraf.”