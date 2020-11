Medewerkers Efteling aan de slag in de zorg: ‘We kunnen ons gastheerschap goed uitoefenen’

Kinderen basis­school Prinsenbos op azc krijgen al maanden les op de gang, maar dat verandert

10 november GILZE - Basisschool Princenbos op azc Gilze heeft zo veel leerlingen dat ze al maanden les krijgen op de gang en in het speellokaal. Maar de opluchting is groot bij locatieleider Kristel Borghs en haar team. ,,Per 1 december kunnen we in de noodlokalen. Eindelijk.”