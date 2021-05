Mazzel voor Drimmelen: 2020 eindigt bijna drie ton in de plus

Zo’n 450.000 euro verlies, daar had wethouder van financiën Harry Bakker op gerekend. Toch sluit Drimmelen 2020 nu onverwacht positief af. ,,Het was een bewogen jaar”, blikt Bakker terug. ,,Toen corona kwam hebben we ons omgevormd naar een crisisorganisatie. Ondertussen hebben we geprobeerd om toch zoveel mogelijk plannen uit de begroting uit te voeren.”