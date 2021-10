Maud van der Meer nieuwe boegbeeld Gemeentebelang raadsverkiezingen Gilze en Rijen

RIJEN - Maud van der Meer is de nieuwe lijsttrekker van Gemeentebelang bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat heeft de Algemene Ledenvergadering van de politieke partij besloten. Zij volgt huidig wethouder Ariane Zwarts op die heeft aangegeven na deze periode te stoppen.

De 32-jarige Rijense is sinds vorig jaar fractievoorzitter omdat Johan Manders het door omstandigheden wat rustiger aan wilde gaan doen. Maud van der Meer was al enkele jaren raadslid voordat ze het stokje overnam als fractievoorzitter. Manders blijft wel in de politiek. Hij staat op nummer 3. Met Maarten van Haperen (2), Guido Koenen (4) en Francesco Beterams (5) is de top vijf bekend.

Crisis

Gemeentebelang is in de huidige raadsperiode door een zware crisis gegaan, waarbij een deel van de (raads)leden zich afsplitste en een nieuwe partij vormde. De rol van Ariane Zwarts als wethouder speelde daarbij een belangrijke rol. Raadsleden Peter van Seters en Ben Beljaars bleven in de raad en vormden samen met een aantal leden Groen Gilze en Rijen (GGR). Ze zijn zeer kritisch op het beleid van de coalitie.

Van de vijf zetels zijn er nog drie over. Met het vertrek van een deel van de leden zal Van der Meer als fractievoorzitter en lijstrekker er zwaar aan moeten trekken om weer net zo groot te worden. Zeker omdat er deze keer liefst zeven partijen meedoen.

Profiel

De nieuwe lijsttrekker heeft een juridische achtergrond en werkt als ambtelijk secretaris voor de OR bij een grote zorginstelling. Haar profiel past in de sociaal-maatschappelijke thema's van Gemeentebelang, meent de partij. ,,Zorgen voor onze inwoners en een toekomstbestendige gemeente zijn mijn uitgangspunten als lijsttrekker”, zegt ze.

Gemeentebelang heeft in de afgelopen 8 jaar bijgedragen aan duurzaamheid, hoogwaardige voorzieningen als Den Butter en de nieuwe sporthal met woningen. ,,We moeten blijven zorgen dat onze gemeente aantrekkelijk blijft om in te wonen. Inclusiviteit, woningbouw, mobiliteit en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s.”

Trots

Partijvoorzitter Henk Jan Hofsteenge is blij met de opvolger van Ariane Zwarts als lijsttrekker. ,,Ook Maud is gedreven en enthousiast. Positief, constructief en altijd zoekend naar een oplossing. Het bestuur is trots dat de leden deze jonge, dynamische vrouw gekozen hebben als boegbeeld.”