Matpartij op woonwagenkamp Oosterhout: man raakt milt kwijt, 240 uur taakstraf

Huisartsen­prak­tijk De Besterd sluit graag aan bij ontwikke­ling Slotjes­veld

7:00 OOSTERHOUT - Huisartsenpraktijk De Besterd ziet kansen in een verhuizing naar het Slotjesveld. ,,Het idee om in de wijk te blijven met een mogelijkheid om mee te doen aan een maatschappelijk cluster met andere organisaties spreekt ons heel erg aan”, zo schrijven de huisartsen in een brief aan de Oosterhoutse gemeenteraad.