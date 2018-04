Martin (41) moet zijn varken en camping verlaten en trekt weer alleen de wijde wereld in

Poulo is zijn nieuwe bus kwijt omdat een ander erin gepakt is: 'Ik voel me het incassobu­reau van de overheid'

8:11 'S GRAVENMOER - Hij heeft zijn bestelbus weer terug, maar dat kostte hem flink wat geld. Eigenaar Poulo van Ham van het gelijknamige transportbedrijf in 's Gravenmoer is er nog boos over. Van Ham heeft de boete betaald voor een oproepkracht die tegen de lamp liep nadat hij was aangehouden en de auto moest inleveren. ‘Ik ben het incassobureau van de overheid.’