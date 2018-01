Marlies Dekkers: Zie je mijn borsten? Ik lijk wel achttien

Toen de in Oosterhout geboren Marlies Dekkers veertien was, kreeg ze haar eerste beha. Het was de ontgoocheling van haar leven - zo saai, zo lelijk. Kwam nog bij: het ding zat verschrikkelijk. De jonge Marlies wist genoeg. Ze had een missie. Met hoe het wél moest, verovert ze de hele wereld - al 25 jaar lang. ,,Zie je mijn borsten? Zonder beha hangen ze hiér. Maar kijk. Ik lijk achttien. Dát is wat ik doe voor vrouwen."

,,Als ik er zo op m'n 52ste op terugkijk, besef ik dat het echt toén gebeurd is", zegt Marlies. Met 'toen' bedoelt ze dat moment waarop ze voor de spiegel stond. Een lichaam in volle ontwikkeling. Twee fraaie borsten, die nog maar net kwamen piepen en spits de wereld in tuurden. En dan dat vaalkleurig stuk katoen daar omheen dat die twee schatjes voortaan op hun plek zou houden.



,,Natuurlijk wist ik toen nog niet dat ik lingerie-ontwerpster zou worden. Maar het zaadje was geplant. Die teleurstelling. Ik moest daar iets mee doen. Zelfs als klein meisje wist ik: het leven begint pas als je rondingen hebt. En dan was het dat maar? Nee, dat kon niet."

Hoe zag die eerste beha eruit die je zelf ontwierp?

,,Ik zat in het tweede jaar op de kunstacademie. Voor een opdracht die eigenlijk niks met ondermode te maken had, ontwierp ik een soort experimentele kooi rond de heupen, waar ik met jarretellen een beha van bont aan vast had gemaakt. In de jaren die volgden op de academie bleef ik altijd teruggrijpen naar dingen die met lingerie te maken hadden. Als ik bijvoorbeeld een truitje moest ontwerpen, maakte ik daar een body van. Of als ik een jurk moest maken, werd dat een blotebillenjurk. Toen ik was afgestudeerd en terugkeek op m'n werk, zag ik de rode draad. Ik heb nog twee jaar nagedacht en beurzen bezocht om mijn visie scherper te krijgen. In 1993 ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf."



,,De eerste echte beha die ik ontwierp - een commerciële draagbare versie, zeg maar - was de spiderbeha. Een hele typische Marlies Dekkers. Met toen al de veelheid aan bandjes. Het Rijksmuseum heeft 'm gekocht."

Je schuwt de controverse niet. Ooit kwam je na een show naakt de catwalk op.

Quote Al die tranen. Al dat ongemak. Ik wil daar iets aan doen ,,De belangrijkste boodschap die ik wil uitdragen is dat een vrouw zich goed moet voelen bij haar spiegelbeeld. Ik was nog heel jong toen ik zag hoe vriendinnen uren voor de spiegel konden staan voor ze de juiste jeans vonden, ook al vond ik ze allemaal op elkaar lijken. Zelf herkende ik zoiets niet: twintig minuten en bam, ik was klaar. Die onzekerheid fascineerde me enorm. Hoe kon dat lichaam hen zo in zijn greep houden? Hoe kon dat toch, dat zij daar zo op gefixeerd waren? Als ontwerpster heb ik mensen vanaf dag één willen meegeven dat ze naakt op hun allermooist zijn. En dus dacht ik: 'Dan moet ik ook zélf maar naakt durven gaan'. Het was best kwetsbaar. Maar ik moest het doen, vond ik. Om mensen te zeggen dat ze zichzelf gewoon moeten accepteren zoals ze zijn."



,,Ik probeer dingen te ontwerpen waardoor ik accentjes kan leggen. Of moeilijke dingen mee kan verbergen. Of de aandacht mee kan trekken, naar bijvoorbeeld jouw achterkant. Of dingen die ervoor zorgen dat mensen naar die plekken van jou kijken die jij zelf het mooist vindt. Maar dat neemt niet weg: je moet jezelf accepteren zoals je bent. Je DNA is wat het is. Als jouw familie over het algemeen grote heupen heeft, wees dan trots op die heupen. Of als je in je familie grote borsten hebt, wees daar dan blij mee."



,,Op een dag, in één van m'n winkels, raakte ik in gesprek met een man. Z'n vrouw stond te huilen in de paskamer. Hij zei: 'Ik vind haar zó mooi, wat moet ik toch doen zodat ze het ook zelf ziet?' Dat verdriet van die vrouw: ik zie het bij vrouwen in heel de wereld. Al die tranen. Al dat ongemak. Ik wil daar iets aan doen."

Je zei eens in een interview: 'Mijn missie is het feminisme prediken.'

,,Ik vind dat elke vrouw haar dromen moet najagen. De jouwe is schrijven, toch? Dat verveelt jou niet, dat is belangrijk voor je. Durf zo'n droom te volgen, zeg ik tegen vrouwen. Ga na wat je wil in je leven. Kies welk stuk je water wil geven. Je kan niet én tien kinderen willen én heel veel reizen én piloot worden. Kies. Maar laat ook dingen vallen. Neem afscheid. Ik wilde bijvoorbeeld, behalve ontwerpster, ook heel graag ballerina worden. En schoonheidsspecialiste. En arts. En bij de commando's in het leger gaan. Maar ik heb gekozen voor een lingeriebedrijf."



,,Mannen doen het al honderden jaren op die manier. Vrouwen niet. In de eerste, tweede en derde feministische golf hebben ze hard gevochten. Maar er zijn nog altijd maar relatief weinig vrouwen die echt uitvliegen. Ik vind het mijn taak om mee te helpen vrouwen tot dat wasdom te krijgen. Net zolang tot ze hun eigen schoonheid, hun eigen erotiek en hun eigen kracht zien."

De vrouwen die jouw lingerie kopen hebben dat wasdom al bereikt? Zijn vrouwen met beha's van Marlies Dekkers zelfverzekerde vrouwen?

,,Ik sta wel eens in de paskamers, dus ik ken mijn publiek heel goed. In België zie je bij vrouwen een soort bescheidenheid. Nederlanders hebben van nature meer bravoure. Ik sprak eens met een Belgische vrouw die zich helemaal in een hoekje van de winkel verstopt had. Ze zei: 'Dankzij jou ben ik strings gaan dragen. Ik ben een andere vrouw aan het worden.' Dat raakte me. Voor haar was dat een belangrijke stap richting zichtbaarheid."

Quote Ik geef ze niet alleen iets spannends, ik geef ze ook draagcomfort door de perfecte pasvorm ,,De buitenkant zegt niet altijd iets. Ik ken heel strenge advocaten die onder hun toga iets spannends dragen. Omdat ze dol zijn op dat spel. Of zusters. Die het gewoon voor zichzelf doen. Ik geef ze niet alleen iets spannends, ik geef ze ook draagcomfort door de perfecte pasvorm. Dat heeft me jaren aan ontwikkeling gekost. Kijk: zie je deze borsten? (pakt met twee handen stevig haar boezem vast) Ik ben 52. Zonder goeie beha hangen die hiér. (wijst in de richting van haar navel) Maar ze zien eruit alsof ik 18 ben. Een beetje afgeplat hiér. (wijst links) De juiste helling hiér. (wijst rechts) En de afstand tussen deze twee. (wijst naar haar tepels) Dát bedoel ik. Dát doe ik voor vrouwen."

Is het oké als een vrouw zich een lustobject voelt in Marlies Dekkers? Of is dat nooit het objectief?

,,Als dat is wat die vrouw zelf wil, vind ik dat prima. Maar als het is opgelegd door haar man - 'Ik heb een setje voor je gekocht, en draai nou eens even met je kontje zodat ik een stijf piemeltje krijg' - word ik er hé-le-maal niet goed van. Een vrouw is geen speelbal van haar man. Ze moet doen wat ze leuk vindt. Lingerie moet haar in de eerste plaats zelfvertrouwen geven. Als daar dan bijkomend nog iets leuks van komt met dat piemeltje: be my guest. (lacht) Ik heb die houding ook altijd in mijn reclamefotografie gestoken. Dat was revolutionair. Zeker in Frankrijk, toch lang hét lingerieland bij uitstek, werden vrouwen in behareclames alleen maar afgebeeld op de rand van een bed met zó'n mondje. (doet een soort duckface na) Een mondje dat aangaf: 'Hier past nog wel iets in.' En daar kwam ik dan, met stoere vrouwen op hele classy beelden. Met een blik van 'Ga nou effe lekker de boom in, man.' De Franse winkeliers hebben ze gewoon teruggestuurd! Dat is echt 'n hele strijd geweest. Maar ik heb nooit toegegeven. En kijk."

Je kan én sterk én feministe én sexy zijn - laat dat nu het onderwerp zijn van een heel actueel wereldwijd debat.

,,Ik roep dat al 25 jaar. Dat vrouwen van hakken houden. Van lippenstift. Van goedzittend haar. Én: van gelijke rechten. Er is wereldwijd ergens een verkeerde afslag gemaakt. Stel je nu toch eens voor dat mannen moesten opkomen voor hun rechten, maar dat ze daarvoor een offer moesten brengen. Namelijk hun mannelijkheid. Toch is dat precies wat er gebeurt met vrouwen. Willen we gelijke rechten? Oké, maar dan moeten we afstand nemen van onze vrouwelijkheid. Wat zich de laatste maanden manifesteert, is de vierde feministische golf."

#MeToo is geen dag te vroeg gekomen voor jou?

,,Ik omarm het. Het is superrelevant. Ik zie de jongere generatie er met gestrekt been in gaan. Zo van: 'Als wij ergens slachtoffer van zijn, zeggen we dat. Als we verkracht worden, zeggen we dat. Als een man dingen met ons doet, noemen wij dat bij de naam.' Onze generatie slikte het door en zweeg. Deze generatie pikt dat niet meer. Ze hebben mij 25 jaar 'gekke henkie' gevonden als ik die ideeën predikte. Maar deze generatie doet er iets mee en neemt de wereld mee naar een volgend niveau. We zitten middenin een hele belangrijke evolutie. De passiviteit en de gelatenheid hebben plaats gemaakt voor urgentie."

In 2013 ging je failliet. Je maakte meteen een doorstart: er verdwenen fysieke winkels, je investeerde in online verkoop. Je moet me dat eens uitleggen: een beha online kopen?

,,Jij misschien niet, nee. Maar jouw dochter zal het straks wel doen. Reken maar. Onderschat die transitie niet. Misschien vind jij een winkel fijn. Maar iemand anders vindt het leuker om in haar slaapkamer te passen. Sinds het faillissement mik ik op de twee. Ik wil beide markten kunnen bedienen. Ongeveer de helft van mijn klanten koopt nu in de winkel, de andere helft koopt online. Dat heeft mijn bedrijf een stuk complexer gemaakt. Het was een harde leerschool. Maar het moest. Ik moet jou en je dochter kunnen helpen."

Je gaat het komende jaar vrouwen helpen in de hele wereld. Door lezingen te geven. Hoe precies?

,,Ik ga door vijftien landen toeren. Daar ga ik workshops geven en vrouwen een spiegel voorhouden. Ik wil ze motiveren om hun dromen op te schrijven en daarmee aan de slag te gaan. Ik wil ze leren hoe ze van zichzelf kunnen houden. In een boek dat ik heb gemaakt kunnen ze dat proces bijhouden. Ik deed iets soortgelijks vorig jaar al in Amerika. Ik sprak op een congres als enige buitenlandse naast de Black Eyed Peas en Deepak Chopra (Indiaas-Amerikaanse spirituele schrijver, red.)."



,,Los van die tour blijf ik ook ontwerpen. Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag ontwierp ik een speciale zilveren beha. Ik hou van dat experimenteren. Van het ontdekken van onontgonnen paden. Bijvoorbeeld: niemand maakte ooit een beha in jeans. Tot ik het deed. Niemand maakte ooit een kwalitatieve beha van leer. Tot ik het deed. Ik heb nooit het gevoel dat ik m'n plafond bereikt heb. Ik blijf nieuwe dingen zien. En ik blijf mezelf uitdagen om hele saaie clichés - denk bijvoorbeeld aan een mariniersgestreept badpak - naar een veel hoger niveau en naar een perfecte pasvorm te tillen. Binnen een cliché de absolute top bereiken: heerlijk vind ik dat. Check Instagram. Vrouwen in de hele wereld dragen mijn gestreepte badpak."

Als je terugkijkt, ben je dan blij dat je geen ballerina werd of in het leger ging?