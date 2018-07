Marksluis in Oosterhout open in de strijd tegen blauwalg: 'Nog nooit eerder voorgekomen'

Het is de eerste keer dat de Oosterhoutse Marksluis hiervoor gebruikt wordt. ,,Het is nog nooit voorgekomen dat we echt te weinig water hadden'', zegt Waterschap-woordvoerder Danique van Oorschot. ,,Vanwege de droogte, de grote watervraag van boeren, de verdamping en omdat het Volkerak Zoommeer hoger staat, konden we zelf niet genoeg doorspoelen.''

Blauwalgen

De kans op blauwalgen is dan 'heel groot'. Blauwalg is gevaarlijk voor mensen en dieren. ,,Als er een grote blauwalgengroei is, kunnen we dat water ook niet meer inlaten in de polders en zouden de boeren daar een watertekort krijgen. Het is dus heel belangrijk dat we extra water krijgen.''

Dat lukt nu, met behulp van Rijkswaterstaat. Hoeveel water er door de sluis komt? ,,De verwachting is gemiddeld drie á vier kubieke meter water per seconde, maar het kan op momenten ook zes zijn. Met die hoeveelheid water, kun je in zeven minuten een olympisch bad vullen.''

Volledig scherm Marksluis in Oosterhout. © Waterschap Brabantse Delta

Hinder voor schippers

Gevolg is wel dat er voor schippers enige hinder is. ,,Schippers hebben niet altijd doorgang: alleen één uur voor tot één uur na eb mogen de schepen er langs'', legt Van Oorschot uit. ,,Schippers kunnen dit zien aan het scheepvaartbericht, maar ook op tekstkarren aan het begin en eind van de Marksluis.''