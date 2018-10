Mark Buijs nieuwe burgemeester van Oosterhout

Buijs (VVD) is geboren in Den Bosch, is 49 jaar. Hij is nu burgemeester van Boxtel. Eerder was hij wethouder in de gemeente Heusden en daarvoor raadslid in die plaats.

Proces

Twintig kandidaten solliciteerden voor de burgemeesterspost in Oosterhout: zeventien mannen, drie vrouwen. Er werd de afgelopen maanden gewerkt aan een profiel, samen met inwoners, ondernemers en politiek. “We hebben er allemaal op gewacht, een aanbeveling die met hulp van velen tot stand is gekomen“, zegt Walther Hoosemans, voorzitter van de vertrouwenscommissie. “Een positief en energiek proces. Na de verkiezingen is de raad aan de slag gegaan met het opstellen van de profielschets. Er zijn straatacties geweest, gezellige momenten op veel verschillende plaatsen in de gemeente. Alle input is omgezet in een kleurrijke profielschets, die heel leuk werd ontvangen in den lande. De profielschets heeft gediend als leidraad voor de selectie. De commissaris van de Koning heeft gesprekken gevoerd met alle kandidaten. Er is een brainstorm geweest met Oosterhoutse inwoners en ondernemers.“