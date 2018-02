Marjan van Loon bij Spraakvermaak: "Natuurlijk staat Shell garant voor de NAM"

TERHEIJDEN - Ze legde het al enkele keren klip en klaar uit in diverse tv-programma's, maar Marjan van Loon herhaalde het nog maar eens tijdens Spraakvermaak: "De loskoppeling van de NAM van Shell heeft niets met de aardbevingsproblematiek in Groningen te maken. Natuurlijk blijft Shell achter de NAM en de Groningers staan. Er is voldoende geld om alles te kunnen betalen."

De topvrouw van energiereus Shell ging zondag in de Terheijdense talkshow ook uitvoerig in op de rol van haar bedrijf in het hele energiedebat. "Het is niet meer dan terecht dat de overheid ons uitdaagt om mee te denken en tot actie te komen. Maar op mijn beurt zeg ik: geef ons eens een beleid voor pakweg twintig jaar, waarmee we als bedrijf vooruit kunnen. Nu is het maar steeds voor een regeringsperiode van vier jaar."

Van Loon ging ook nog in op de plannen om in Moerdijk een groot zonnepanelenveld aan te leggen. "Shell is een internationaal werkend bedrijf, maar we moeten ook lokaal denken. Daar liggen de mogelijkheden voor vernieuwing. 'Moerdijk' is daar een goed voorbeeld van. We hebben daar een aardige lap grond braak liggen. Met de 55.000 zonnepanelen die daar komen, voorzien we in drie procent van de energiebehoefte van onze productie."

De grote baas van Shell verwacht dat over twintig jaar "veel energie uit biobrandstoffen en biogrondstoffen komt. We halen veel restwarmte uit onze productie en we investeren veel in de natuur voor de opname van CO2."

Slaaprobot

Na Van Loon was het de beurt aan Stijn Antonisse. De jonge oud-Terheijdenaar studeert aan de TU in Delft, waar hij met drie collega-studenten een slaaprobot ontwikkelde. Hij had een prototype meegenomen naar Spraakvermaak, waar hij uitlegde dat het apparaat ter grootte van een flinke knuffel uitgaat van de ademhaling van de gebruiker, en ook zachte muziek produceert. Inmiddels gaan de vier samenwerken met beddenfabrikant Auping, die het idee blijkt te omarmen.

Trump

Als slotgast was het podium zondag voor Charles Groenhuijsen, de Amerika-deskundige en freelance journalist en spreker. Hij ging in op, hoe kan het ook anders, het eerste jaar Trump en de gevolgen van diens beleid. "In zekere zin wen je aan hem; de gekte en idiote uitspraken volgen elkaar heel snel op. Wij zijn dagen in de ban van de affaire rond Halbe Zijlstra, in de VS heb je drie 'Halbe Zijlstra's' per dag. Het is zo extreem, dan is gewenning bijna onvermijdelijk. Al verwijt ik de media wel dat ze alles zo gretig opzuigen en uitvergroten, net zoals hier gebeurt met populisten als Geert Wilders en Thierry Baudet. Maar zoals ze in de VS ook wel zeggen: 'Trump is bad for America, but good for business'. Ik merk het overigens ook aan mijn eigen omzet", zei Groenhuijsen lachend.