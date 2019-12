Mariniers trainen voor marathonrecord op vliegbasis Gilze-Rijen: afzien tot het slijm van de kin druipt

Princenta­fel in Teteringen staat te koop

15:00 TETERINGEN - De historische grond aan de Tilburgse Baan in Teteringen met de heuvel de Princentafel staat te koop. De ondernemer die het perceel in 2017 aankocht om ‘zijn droomhuis’ neer te zetten, wil van de grond af. ,,De zin om daar een huis te bouwen is over", zo laat de Bredase ondernemer desgevraagd weten. De Bredanaar kocht het perceel waarop in 2017 ook de villa met de naam Princentafel stond.