Marina Starmans opnieuw beëdigd als burgemeester van Dongen

Ons Dongens DNA

„Het is mij een eer en een genoegen om door te mogen gaan als burgemeester van onze mooie gemeente’’, aldus Marina Starmans. „De afgelopen zes jaren waren boeiend en vlogen om, al was het laatste jaar erg zwaar vanwege corona en de vergaande gevolgen voor onze samenleving. Samen met onze inwoners, verenigingen, ondernemers en netwerkpartners, zullen we er alles aan doen om deze complexe periode zo goed mogelijk door te komen. Daarbij zetten we als extra wapen ons Dongens DNA in: we zijn flexibel, inventief, goed voor elkaar en goed met elkaar. Samen zorgen we voor een vitale samenleving in Dongen, ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart.’’