Marina Starmans blijft burgemeester van Dongen: ‘Ik voel mij wel thuis in de rol van burgermoeder’

Bewoners eind deze maand weer thuis: Ooster­houts complex hersteld na brand

5 februari OOSTERHOUT - Ze snakken ernaar lekker thuis te kunnen zijn, de bewoners van Residentie Stadhouders Veste in Oosterhout. Eind deze maand, ruim vier maanden nadat er een felle brand woedde in de parkeergarage van het appartementencomplex, worden de 28 woningen vrijgegeven. ,,Dat is een fijn vooruitzicht”, zegt Jan Gerrits, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VVE).