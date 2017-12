Marijns droom

"Een nieuwe weg is helemaal niet nodig. Misschien zijn er in de toekomst wel vliegende auto's." Zo zei de scholier afgelopen week als inspreker bij de raadsvergadering in Dongen. Daarmee stipte Marijn meteen een generatiekloof aan. De bestuurders van nu denken nog in benzineauto's en asfalt, terwijl kinderen in vliegende auto's denken. Marijn kreeg tijdens die bewuste vergadering bijval van een andere tiener, Silkie Graafmans. "Kinderen hebben die weg niet nodig. Nu niet en straks ook niet." En toch zei de Dongense politiek zo goed als zeker 'ja' tegen de komst van een nieuwe grote weg tussen Oosterhout en Dongen. Nu is de Heistraat een hel, zonder discussie. Zowel in de ochtend- als avondspits is het stapvoets rijden. Zelfs in de weekenden slibt de weg naar Dongen dicht, als AVRI weer eens de nieuwste trends op het gebied van kerstballen of paaseieren toont.

Maar moet dat per se met meer asfalt opgelost worden? Nou, politici, denk eens out-of-the-box. Zoals Marijn. En eigenlijk hoeft u niet zo ver te zoeken, want die vliegende auto wordt ontwikkeld in Raamsdonksveer. Vijftien kilometer verderop. Niet eens zo lang rijden. Althans, als u de Heistraat eenmaal uit bent. Langs de A27 vindt u PAL-V, waar ze al tien jaar bezig zijn met de vliegende auto. Binnenkort is die auto er, ja, echt! En dan heeft Marijn gelijk. Dan staan we niet meer met z'n allen in de file. Nee, dan vliegen we gewoon over de Duiventoren en 't Blik - hopelijk dan onaangeroerd - van Dongen naar Rijen.