Marieken heeft een ruimte vol speciale naaimachines en stoffen: ‘Het kopen van stoffen is een hobby op zich’

de hobbykamer van...,,Ik kwam erachter dat lekker bezig zijn, en het proces van iets maken, misschien nog wel leuker is dan het eindproduct.’’ Een jaar of vijf geleden raakte Marieken Harks uit Rijen in de ban van handwerken als hobby.

En hoewel er aan de plezier van het doen niet te tornen valt, doet ze zichzelf tekort wanneer ze niet óók trots zou zijn op het eindproduct.

Oude speelkamer

Mini-quilts, knuffels, kleding, wanddecoraties: de meest uiteenlopende creaties zien we terug in haar hobbykamer. De kamer zelf was ooit de speelkamer van de kinderen. Dit is nog terug te zien aan de vrolijke wandtekeningen in een onderwaterthema met zeepaardjes en vissen.

,,Ik ben begonnen met haken’’, vertelt de Rijense. ,,Maar daarbij kreeg ik op den duur last van mijn pols en ellenboog. Op een gegeven moment was ik bezig met het maken van stoffen vlaggetjes. Een vriendin nam me mee naar een handwerkwinkeltje in Tilburg, om stoffen te kopen. Al snel ontdekte ik dat het kopen van stoffen een hobby op zich is.’’

In praktische, open kasten staan de stoffen gesorteerd naar materiaal en toepassing; zijde, tricot, katoen, maar ook leer en vinyl voor tasjes. ,,Aanvankelijk werkte ik op een naaimachine van het Kruidvat van tachtig euro.’’

Speciale naaimachines

Wanneer Harks een bezoek brengt aan een speciaalzaak in Oosterhout, is al snel het hek van de dam. Er komt een luxere en veelzijdigere naaimachine. Daar hangt een prijskaartje aan, maar de resultaten zijn ernaar. Van het een komt het ander en inmiddels staat er voor een klein fortuin aan handwerkmachines in de hobbykamer. Elk met een eigen toepassing.

,,Momenteel werk ik veel op de borduurmachine. Ten onrechte nemen mensen nog wel eens aan dat dit gemakkelijk is. In de praktijk is het juist zo dat het een heel andere tak van sport is dan bijvoorbeeld werken met de naaimachine. Je moet het apparaat echt leren kennen.’’