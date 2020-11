Dubbeldam is de opvolger van Roland Marx die de woningcorporatie in juli na 7 jaar verliet. Interimbestuurder Gerrit Breeman blijft aan tot eind dit jaar om de overgang soepel te laten verlopen.

Brede ervaring

,,Gelukkig hebben we snel een goede opvolger gevonden", zegt voorzitter van de Raad van Commissarissen Geert-Jan van Schijndel. ,,Marie-Thérèse Dubbeldam heeft een brede ervaring en in de volkshuisvesting, is verbindend en ondernemend. Ze krijgt een belangrijke taak in verbetering van duurzaamheid.”

Dubbeldam is na de oplichtingsaffaire bij Laurentius aangetreden en heeft de corporatie er in vijf jaar weer bovenop geholpen. Directeur Walter Vermeulen is ervoor veroordeeld dat hij Laurentius tientallen miljoen schade heeft toegebracht, die de corporatie bijna de kop heeft gekost. In 2018 is Dubbeldam bestuurder geworden bij Woonzorg in Maastricht met 18.000 woningen.