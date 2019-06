Marian Witte (43) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Geertruidenberg

Witte (43) is nu wethouder in Oosterhout en was één van de 31 kandidaten die reageerden op de vacature die was ontstaan na het vertrek van Willemijn van Hees naar de gemeente Heusden. Van Hees vertrok eind oktober en werd tijdelijk opgevolgd door SGP’er Jan Luteijn die daarvoor aan het roer stond van de Zuid-Hollandse gemeente Cromstrijen.

In vergelijking met gemeenten in de regio als Oosterhout, Roosendaal en Zundert (respectievelijk twintig, elf en tien reageerders) bleek Geertruidenberg een stuk populairder onder burgemeesters in spe. Maar liefst 31 gegadigden deden een gooi naar het ambt. Dertig kandidaten waren afkomstig uit het openbaar bestuur en/of de overheidssector. Een aantal van hen, zo liet de vertrouwenscommissie weten, beschikte over ervaring als burgemeester of wethouder. Slechts één kandidaat was afkomstig uit de particuliere sector. Onder de 31 kandidaten zaten tien vrouwen.

Mens- en relatiegericht

Bij zijn aantreden als waarnemend burgemeester van Geertruidenberg, in oktober, zei Luteijn in deze krant hij de bodem moest leggen voor een profielschets van de nieuwe burgemeester. Zo konden de inwoners van Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk zich uitspreken over de criteria waar de nieuwe burgemeester volgens hen aan moest voldoen. Het overgrote deel van de respondenten vond dat de nieuwe bestuurder vooral ‘mens- en relatiegericht’ moest zijn. ‘Op de voorgrond treden’ vond men een veel minder belangrijke eis. Nee, dan liever een taak- en oplossingsgerichte burgemeester, aldus de bevolking in die enquête.

Politicologie

Marian Witte woont in Oosterhout, is alleenstaand en moeder van drie kinderen.

In 2010 werd ze wethouder in de gemeente Oosterhout met in haar portefeuille ruimtelijke ordening, bouwen, wonen, mobiliteit, natuur en groen, Omgevingswet, volksgezondheid en sport. Van 2001 tot 2010 was ze gemeenteraadslid in Oosterhout voor de partij Gemeentebelangen Oosterhout. Witte is lid van de raad van toezicht van de Tilburgse stichting Zet.