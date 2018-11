Marcel Fränzel na klus in Oosterhout waarnemend burgemeester van nieuw Altena

OOSTERHOUT/ALTENA - Marcel Fränzel (58) kan snel weer aan de bak als zijn klus in Oosterhout is afgerond. De D66’er is momenteel waarnemend burgemeester, en gaat vanaf 1 januari diezelfde functie bekleden in de nieuwe gemeente Altena.

Dat heeft commissaris van de Koning, Wim van de Donk, gisteravond bekend gemaakt. De benoeming gaat in op 1 januari, klokslag 24.00 uur. Eerder kan niet, omdat de gemeente Altena nu nog niet bestaat.

De nieuwe gemeente Altena is een samenvoeging van de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg. Fränzel blijft in Altena tot de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is afgerond.

Marcel Fränzel trad begin februari van dit jaar aan als waarnemer in Oosterhout na de affaire rond Stefan Huisman. Inmiddels heeft de gemeenteraad zijn definitieve opvolger gevonden in de persoon van Mark Buijs. Half december neemt hij het stokje over van Fränzel.